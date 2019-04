Raffica di incidenti per il maltempo in questo martedì 23 aprile sferzato dalla pioggia.



Alle 17.30 in via Zermanesa, nel comune di Casale sul Sile, sulla rotatoria di entrata del casello di Preganziol c'è stato lo schianto fra due auto con intervento del 118 per i feriti (pare non gravi).



Sul raccordo autostradale A4 di Trieste è stata chiusa a lungo la carreggiata in direzione Venezia a causa di un incidente all'imbocco della galleria in prossimità dello svincolo di Prosecco (km 11). Lo rende l'Anas Fvg specificando che il traffico è stato deviato sulla viabilità esterna. L'incidente, si legge in una nota, ha riguardato un mezzo pesante che, per cause in corso di accertamento, si è intraversato perdendo parte del carico. Sul posto per ripristinare la viabilità è intervenuto il personale Anas.

