Addio grande caldo: 10 gradi in meno in Veneto e Friuli, a Trieste arriva la bora

Meteo: Lunedì fronte tempestoso SPACCA CALDO in arrivo da Nord a Sud: ecco gli effetti talora eclatanti » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/SY4jTtNwfc #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) September 23, 2018

Meteo: arriva l'AUTUNNO. Vi sveliamo che stagione sarà in Italia secondo il Centro Europeo di Reading » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/ETnXcotwfW #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) September 23, 2018

Meteo: al via la Settimana dal sapore Autunnale frizzante, ma poi una tiepida sorpresa, ve la sveliamo qui » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/MCKLBUzQfH #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) September 23, 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio estate, benvenuto autunno, salutato dal grande caldo, con temperature ancora estive e punte intorno a 30 gradi, ma già da lunedì il tempo cambierà. Secondo quanto riportatutto è pronto per l’ingresso di un fronte freddo da nord che come un coltello nel burro lunedì 24 settembre taglierà gli ultimi baluardi di calore tardo estivo ed i contrasti che ne nasceranno saranno vistosi, eclatanti.La Bora entrerà impetuosa a Trieste con raffiche a 50-60-70km/h, quanto basta per spazzare via tutto il caldo e dal Friuli Venezia Giulia i venti freschi dilagheranno baldanzosi sia verso il Veneto e dunque il resto del Nord da un lato, sia più giù verso l’Emilia Romagna e Marche e poi tutto il CentroSud: i temporali che nasceranno saranno veloci, ma forti, pure con grandine, e dopo aver colpito il Friuli Venezia Giulia scenderanno verso Romagna, Marche, Abruzzo, e Umbria.Successivamente col passare delle ore i temporali anche forti si estenderanno a gran parte del resto del centrosud quindi verso il Lazio e Roma e verso la Campania localmente anche a Napoli, poi sulla Basilicata Molise, sulla Puglia per finire solamente in serata sulla Calabria e successivamente nella notte pure in Sicilia; contemporaneamente anche sulla Sardegna nord orientale si genereranno delle celle temporalesche produrranno pure di nubifragi tra la sera e la notte.Tutto il quadro metodologico dunque in poche ore produrrà un drastico mutamento e a quel punto inizierà ufficialmente, non solo per la data, ma anche per le temperature e per il tipo tempo la nuova stagione autunnale.