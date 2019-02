Il papà di Manuel: «Ho paura che resti paralizzato. Tutto è avvenuto a 200 metri dalle volanti»

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - «Mio figlio si è trovato. Non c'entra nulla con la rissa. È uno sportivo, un ragazzo perbene che stava semplicemente andando a mangiare qualcosa al pub con gli amici. C'è stato uno s».I medici del San Camillo di Roma sono appena riusciti ad estrarre il proiettile conficcato a pochi millimetri dalla spina dorsale di Manuel Mateo Bortuzzo quando suo padre Franco, dopo ore di angoscia e silenzio, riesce a proferire le prime parole: «Mio figlio ha subito tre interventi chirurgici, due dei quali al polmone, che è stato perforato - spiega il genitore che, assieme alla moglie Rossella, svegliato all'alba di domenica notte dalla polizia, da, provincia di, si è subito precipitato in Lazio -. I medici sono riusciti a rimuovere il proiettile. Ora saranno fondamentali le prossime 48 ore. Non resta che incrociare le dita e sperare».