Maltempo, pioggia in Veneto, neve sulle Dolomiti, bora a Trieste

VENEZIA - Dopo il caldo fuori stagione di marzo, mese con le temperature più alte degli ultimi anni, il freddo d'aprile comincia con oggi martedì 6 aprile e proseguirà per almeno un paio di giorni. Non una novità metereologica, perchè ai colpi di coda dell'inverno, più o meno intensi, anche il Nordest è abituato. Però è un fatto che a Pasqua si stava in maniche corte e oggi in più di qualche casa toccherà accendere il riscaldamento.

Le previsioni meteo per il Veneto

Pioggia ovunque in Veneto, anche con fenomeni intensi in pianura, e una spruzzata di neve di pochi centimetri sulle Dolomiti. L'Arpav segnala oggi un drastico crollo delle temperature tanto che le minime in montagna si stanno avviando verso lo zero per scendere ulteriormente nei prossimi due giorni. A causare lo stop alla primavera è una perturbazione dal nord Europa che sta portando una massa d'aria artica. Un fenomeno che porta le temperature a scendere decisamente sotto le medie stagionali.

Meteo Friuli Venezia-Giulia

Stato di allerta di colore giallo nell'area di Trieste decretato dalla Protezione civile regionale: bora con raffiche di 100 km all'ora, neve e ghiaccio al suolo. Ghiaccio anche sul Carso e neve a tratti oggi fino al livello del mare. Dal pomeriggio è previsto un graduale miglioramento e vento in attenuazione. La fase operativa a livello regionale è di «attenzione».