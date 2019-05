Tempeste e fulmini, allerta giallo in Veneto e in Friuli rischio valanghe

fulmini, grandinate e forti raffiche di vento.



LEGGI ANCHE Il S L'avviso prevede dal pomeriggio venti da forti a burrasca e nevicate al di sopra dei 600-800 metri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, con, grandinate e forti raffiche di vento.

occorso Alpino: non avventuratevi sui sentieri del Pasubio

Pericolo valanghe «marcato» anche domenica 5 sui monti del Friuli Venezia Giulia. Le recenti nevicate - informa il Bollettino Valanghe - hanno portato sopra i 1.500 metri 50-80 centimetri di nuova neve su tutto il territorio montano e i venti settentrionali hanno fortemente rimaneggiato il manto nevoso. Il distacco provocato di valanghe risulta possibile anche al passaggio di un singolo sciatore o escursionista nelle zone di accumulo poste sui pendii ripidi e lungo i canaloni sopra il limite del bosco e in tutte le esposizioni.

VENEZIA - Nuova giornata di forteoggi 4 maggio in, cone temporali, anche violenti, che hanno spazzato gran parte della regione. La perturbazione di origine nord atlantica ha portato un calo sensibile delle temperature, con valori diurni in pianura tra i 12 e 14 gradi, da pieno autunno più che da primavere inoltrata. Intensi acquazzoni si sono abbattuti tra le province di, con difficoltà per allagamenti soprattutto a Chioggia . Cielo coperto e piogge diffuse anche nelle altre aree del Veneto, mentre nel trevigiano si contano i danni aicausati ieri dalla grandine nell'area di. Non si attendono miglioramenti a breve, ed anche la prossima nottata, così come la giornata di domenica, dovrebbero essere all'insegna del brutto tempo.Domenica 5 è stato dichiarato