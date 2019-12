Allerta in Veneto e Friuli per il livello dei fiumi, sorvegliato speciale il Po

VENEZIA - Nei prossimi giorni in Veneto non sono previste precipitazioni, ma resta l'allerta arancione diramata dal Centro funzionale della Protezione Civile per il passaggio dell'onda di piena, in particolare nell'asta fluviale del Po, per il Fratta Gorzone e in considerazione dei livelli del Livenza. Fino alle ore 14 di domani è allerta per criticità idrogeologica nella rete idraulica principale e secondaria dei comuni rivieraschi nei bacini del Po, Fissero Tartaro Canalbianco e Basso Adige e nel bacino del Basso Brenta e Bacchiglione. Per il bacino del Lemene, Livenza e Tagliamento l'avviso di criticità è derubricato a 'stato di attenzione'.



Nel vicino Friuli Venezia Giulia la Protezione civile ha diramato una allerta meteo di colore giallo per criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale dalle ore 4 alle ore 12 di domani mattina. Al mattino, si legge nell'avviso, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, nelle ore centrali della giornata sarà invece variabile, in serata poco nuvoloso. Sulla pianura e in Carso possibile formazione di foschie o nebbie nelle ore notturne. Sulla costa saranno possibili problematiche legate all'acqua alta in corrispondenza del picco di marea previsto nella mattina di domani.

