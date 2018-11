Tre governatori al premier Conte: «Tempi rapidi sull'Autonomia»

di Redazione Online

Nella lettera, si sottolinea come «il percorso intrapreso rappresenti un'opportunità importantissima non solo per i rispettivi territori, ma per l'intero Paese».

LEGGI ANCHE

VENEZIA - «Tempi rapidi e certi, per arrivare alla redazione dei conseguenti disegni di legge sui quali sarà chiamato ad esprimersi il Parlamento». La richiesta, che si riferisce al raggiungimento dell'Autonomia, è rivolta - con una lettera congiunta inviata oggi a Palazzo Chigi - dai presidenti di Regione(Lombardia) al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.