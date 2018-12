Maltempo e devastazioni 2018, un libro di testimonianze per non dimenticare

di Angela Pederiva

TREBASELEGHE (PADOVA) Boschi devastati, case scoperchiate, golene inondate. E poi strade dissestate, ponti travolti, aziende allagate. Una dopo l’altra, 120 pagine a colori di forte impatto, la ricognizione fotografica dei danni a infrastrutture, impianti, privati e opere pubbliche. Tutto questo è Veneto in ginocchio, un instant book realizzato «dalla Regione Veneto con il sostegno e il contributo volontario e gratuito di molti».A cominciare da, il gigante tipografico di Trebaseleghe che insieme ai grafici di Heads Collective ha «messo a disposizione gratuitamente tempo, risorse, materiali e passione». Spiega il presidente«Se per i veneti supportare il proprio territorio è un atto dovuto, per un’azienda che va bene il sostegno alle persone meno fortunate è un obbligo. Da parte nostra, quindi, era doveroso fare qualcosa: spero che questa pubblicazione aiuti a non dimenticare».