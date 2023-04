Lega, Salvini fissa le date: congresso veneto a giugno

VENEZIA - Il 14 maggio le elezioni amministrative, il 28 gli eventuali ballottaggi. Poi, da giugno, la Lega-Liga veneta potrà celebrare il suo congresso regionale e concludere il "percorso di ascolto" degli iscritti. Non solo in Veneto, anche in Emilia Romagna. È stato il segretario Matteo Salvini, nel corso del consiglio federale tenutosi ieri nella sede di via Bellerio a Milano, a confermarlo, dando i "numeri" del partito: già 100 feste organizzate in vista della stagione estiva, crescita di iscritti, 90% di congressi cittadini già celebrati, primi congressi regionali in agenda a giugno. «Altri partiti litigano o si dividono, noi cresciamo e diamo voce ai militanti», ha detto Salvini.



LE NORME



Il punto è che per celebrare il congresso serve il regolamento. Che, come confermato la settimana scorsa a Spresiano da Salvini, ancora non c'è. Ieri, al consiglio federale, è stato detto che si metterà mano alle norme e pare di capire che non ci saranno incompatibilità di sorta. Dunque, dopo il voto amministrativo, toccherà alla Lega-Liga veneta decidere a chi affidare il partito. L'attuale commissario Alberto Stefani sarà sicuramente candidato, in ballo c'è l'assessore regionale Roberto Marcato, qualche sorpresa potrebbe arrivare da Treviso, dove si vociferava di una possibile corsa dell'ex assessore ed ex deputato Franco Manzato. «Avendo terminato tutti i congressi provinciali, siano pronti a continuare la fase di ascolto all'interno del partito», ha detto Stefani, presente con il governatore Luca Zaia alla riunione.

LE LISTE

Intanto è tempo di tempo di urne per eleggere i sindaci. La tornata più importante sarà l'anno prossimo quando da eleggere ci sarà il 70% delle amministrazioni comunale, ma già stavolta sono attesi test importanti. Salvini, dopo essersi complimentato con il rieletto governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ieri ha ricordato la rilevanza del ballottaggio di Udine, in programma domani. Oggi, invece, scade il termine per la presentazione delle liste per le amministrative di maggio, una tornata che in Veneto vede interessati due comuni capoluoghi, Treviso e Vicenza. E proprio in terra berica ieri la Lega, con il ministro Roberto Calderoli e il governatore Luca Zaia, si è data appuntamento per sostenere il sindaco uscente Francesco Rucco. Tema dell'incontro al teatro comunale, davanti a circa 500 persone, l'autonomia.

L'idea lanciata in via Bellerio - dove è stato sottolineato che l'autonomia è «una riforma fondamentale da Sud a Nord» - è di un "tour" dei governatori del Nord nel Meridione, così da convincere anche i più riottosi della bontà del progetto. «Se ci dovesse essere la necessità di fare un tour al Sud - ha detto Zaia - per parlare dell'autonomia, giusto che si faccia, mi sembra scontato che ci sarò anch'io. L'autonomia unisce e non divide, quindi ben venga anche questo tour». «Il mio tour in Italia è già iniziato, sono già stato in Campania, in Sicilia e il 28 aprile sarò in Calabria tutto il giorno», ha detto Calderoli, confermando di essersi prefissato di fare almeno un passaggio in tutte le regioni italiane, «perché tutte le volte che può essere spiegato il contenuto di questa proposta, anche con i rappresentanti delle categorie economiche, alla fine al Sud lo vedono come prospettive e potenzialità e non in termini di pericolo». I tempi? Secondo Calderoli «per la fine dell'anno potremmo avere l'approvazione della legge di attuazione e una buona parte dei livelli essenziali di cui ci sarà bisogno, per cui ad inizio 2024 si inizierà a fare sul serio con le intese e il trasferimento delle funzioni».

«Un'occasione unica per regioni come il Veneto», ha detto dell'autonomia la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, arrivata ieri a Vicenza per presentare con il coordinatore Flavio Tosi la lista degli azzurri alle Comunali per la rielezione di Rucco.