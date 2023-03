Lega, Denis Frison nuovo segretario a Vicenza: eletto per acclamazione

VICENZA - È stato eletto per acclamazione al congresso provinciale della Lega di Vicenza, Denis Frison. Nella mattinata di oggi, 5 marzos 2023, ha partecipato in videocollegamento il segretario federale, Matteo Salvini: «Buon lavoro a tutti i militanti e al nuovo segretario provinciale, sono orgoglioso della nostra Lega: un partito vivo, vero e sempre al fianco dei cittadini e dei territori» ha detto. Vicenza andrà al voto per le amministrative domenica 14 e lunedì 15 maggio. La Lega conferma l'appoggio al sindaco uscente Francesco Rucco, che cerca la conferma.