Investì una ciclista 75enne per poi fuggire: pirata della strada smascherato in Veneto

FORLI' - È un uomo che abita in Veneto il conducente del furgone che lo scorso 22 giugno, transitando nella frazione forlivese di Vecchiazzano, aveva urtato una ciclista di 75 anni facendola rovinosamente cadere a terra. La donna venne ricoverata al trauma center di Cesena col codice di massima gravità. In quella occasione l'autista aveva proseguito la marcia senza prestare soccorso.



Le indagini della Polizia Stradale di Forlì-Cesena, supportate dalle telecamere di videosorveglianza dislocate in diversi punti della città interessati al transito del veicolo e dalla collaborazione dei testimoni dell'accaduto, hanno permesso di rintracciare il veicolo e il suo conducente che ora dovrà rispondere di omesso soccorso. Ultimo aggiornamento: 14:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA