VALBRENTA - Unanella notte tra sabato e domenica si è riversata sulla strada comunale, sulla ciclopista ed è finita sul fiume Brenta in, in comune di, ai confini con il territorio trentino.«Una massa sconvolgente - asserisce il sindaco di Enego,- che hagrandi come edifici, oltre a trascinare un conoide di detriti. L’acqua del fiume fortunatamente defluisce facendosi largo tra i massi, ma il pericolo è rappresentato dal possibile franamento di altro materiale che potrebbe ostruire il letto del Brenta».E’ stata subito emessa un’ordinanza di chiusura al traffico della strada e della ciclopista e lunedì è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici del Genio Civile di Vicenza, assieme ai sindaci di Enego e Cismon del Grappa per verificare la situazione «- prosegue Cappellari. - Abbiamo interessato gli enti preposti all’intervento e alla sicurezza, la Prefettura e la Regione Veneto, chiedendo unper conoscere quali soluzioni attuare, sia per quanto riguarda la messa in sicurezza dell’area, che per il regolare deflusso del fiume. Pare infatti problematico liberare l’alveo dai massi enormi che sono franati e potrebbe essere presa in considerazione la».Per quanto riguarda la ciclopista «ha già- spiega il sindaco di Cismon,, che anticipa - a breve realizzeremo unsul sentiero in destra Brenta, combinando le bellezze naturali e lo sviluppo economico per il centro di Primolano».