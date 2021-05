Hera e sfide ambientali: oltre due miliardi distribuiti al territorio

VENEZIA - Oltre 2 miliardi di euro distribuiti al territorio. È quanto emerge dal Bilancio di Sostenibilità 2020 di Hera a livello di creazione di valore condiviso e di benefici per i territori serviti come risultati ottenuti e impegni per il futuro per rispondere concretamente alle sfide ambientali e del cambiamento climatico. Tra i principali indicatori 2020 del gruppo che controlla nel Nordest AcegasApsAmga ed E£stEnergy anche 740 milioni (+ 6%) di forniture locali, con un indotto occupazionale di 8.800 persone, di cui 864 svantaggiate, e 100% energia elettrica rinnovabile per tutti i clienti residenziali. Inoltre tra le prime 10 città in Italia per raccolta differenziata pro capite 4 sono gestite da Hera. Tra gli obiettivi futuri -37% le emissioni di gas serra al 2030 e + 300% la produzione di biometano al 2030.