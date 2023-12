ROVIGO - Dal Rendiconto sociale Inps 2022 arrivano segnali di ripresa per il Polesine, ma non secondo il livello medio regionale, e con un dato di primaria importanza , quello delle assunzioni pari a 28.473 nel 2022 , inferiore alle 29.822 nel 2021, che si traduce in un aumento delle richieste di ammortizzatori sociali, spiega il direttore regionale Inps Filippo Pagano. Presentato per la prima volta ieri nel convegno che a palazzo Campo ha riunito le autorità locali e i rappresentanti di organizzazioni sindacali, patronati e ordini professionali, il rendiconto che il Comitato provinciale e la direzione Inps di Rovigo hanno redatto, raccoglie dati e analisi che fotografano «l’uscita dal momento critico della pandemia, che richiede sinergie con tutti gli intermediari che con noi creano sviluppo nel territorio: non è solo un rendiconto sulle attività dell’Inps nel 2022 - ha spiegato la direttrice provinciale Giuliana Ballarini - ma anche un’opportunità di trasparenza e di fare previsioni sul 2024».



L’IMPEGNO



Il Comitato provinciale Inps si è insediato nel luglio 2022 e oltre a esaminare e decidere i ricorsi all’ente, ricorda la presidente Nicoletta Biancardi, ha rivolto da subito l’attenzione all’andamento dei servizi all’utenza, riconoscendo le difficoltà, ampliando compiti e responsabilità verso novità come gli strumenti per digitalizzare le procedure, senza però abbandonare lo sforzo per la presenza diffusa sul territorio . «I dati dimostrano che pur fra mille difficoltà e criticità dovute al post pandemia, alla carenza d’organico, alle nuove modalità di lavoro in remoto, la qualità dei servizi erogati si è mantenuta su livelli molto buoni». Gran parte delle prestazioni Inps, ha aggiunto Biancardi, intervengono sulle condizioni economiche di persone e famiglie, spesso in condizioni di particolare difficoltà, e oggi «più di un quarto della popolazione appartiene alla categoria dei pensionati, con un andamento demografico in calo: ciò richiede particolare attenzione sulla sostenibilità dell’attuale sistema di welfare».

Per la presidente del Comitato provinciale Inps, dunque, il Rendiconto sociale serve a «rendere conto, per rendersi conto» del quadro socio-economico locale e delle linee strategiche da condividere con i portatori di interessi e la comunità, guardando in particolare ai giovani. Perché, ha puntualizzato Pagano, la cultura previdenziale e il futuro pensionistico dipende da loro, già nei periodi iniziali dell’esperienza lavorativa: la questione pensionistica delle nuove generazioni è una priorità davanti a condizioni, come il lavoro povero e precario, con continuità e contributi ridotti, che ne minano il monte contributivo.



GLI ASSISTITI

Considerando le prestazioni pensionistiche e assistenziali, i pensionati Inps per invalidità, vecchiaia e superstiti sono complessivamente 65.782, i beneficiari di pensioni o assegni sociali sono 1.523 e le persone con pensioni di invalidità civile o indennità di accompagnamento 9.792, per un totale di 77.097 pensionati residenti in Polesine, per complessive 82.779 pensioni vigenti. L’importo medio mensile delle pensioni per invalidità, vecchiaia e superstiti liquidate è pari a 1.605,34 euro, con una differenza di genere di 567,14 euro a favore degli uomini. L’importo è più basso del 3,7% rispetto alla media regionale e inferiore anche alla media nazionale. Le prestazioni di invalidità civile liquidate dall’Inps di Rovigo si sono ridotte da 2.328 nel 2019 a 2.212 nel 2022, e i tempi medi di fase sanitaria e amministrativa sono scesi tra 2021 e 2022 da 139 a 120 giorni (risultato inferiore alle medie regionale e nazionale). Tra le prestazioni assistenziali, nel 2022 sono state accolte circa il 58% delle domande presentate per reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza (complessivamente 1.684 su 2.915 richieste).