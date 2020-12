Area di servizio devastata con una ruspa e ripulita dai banditi

A distanza di quattro mesi i banditi sono tornati a colpire nell'area di servizio Q8 al centro commerciale il Porto di Adria. Stesso copione: colpo in piena notte (verso le 3), utilizzo di una ruspa prelevata in un vicino cantiere per devastare le colonnine del self service, azione fulminea e precisa. Insomma, una rapina "chirurgica", in fotocopia, con danni per 100mila euro e un bottino in contanti di circa 5mila euro. Indagano i Carabinieri di Adria che stanno mettendo in collegamento questo colpo, il precedente del 6 agosto e altri effettuati nei dintorni.

