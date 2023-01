All'alba dell'anno nuovo, l'opinione pubblica di Veneto, Friuli Venezia Giulia e della provincia di Trento intravvede nubi scure sul futuro. Secondo le analisi di Demos per l'Osservatorio sul Nord Est, le attese verso il 2023 sono tutt'altro che ottimistiche: la maggioranza (relativa, 47%) si attende che, rispetto a quelli appena conclusi, i prossimi 12 mesi saranno peggiori, il 23% li immagina uguali e il 26% migliori.

Se consideriamo l'evoluzione degli orientamenti, possiamo trarre informazioni interessanti: il 2010 era atteso con timore dal 25% degli intervistati, mentre quanti avevano un'aspettativa positiva erano il 39%. Dieci anni più tardi, una quota sostanzialmente identica (26%) guardava al 2020 con pessimismo, ma era il 42% a ritenere non sarebbe stato molto diverso dal 2019. L'anno che di lì a poco si sarebbe caratterizzato per lo scoppio della pandemia da Covid, però, complici anche i primi annunci di vaccini autorizzati dagli Enti internazionali, si chiudeva con una ventata di ottimismo (50%) verso il 2021, mentre la componente scettica si fermava al 22%. Anche verso il 2022 le aspettative erano marcatamente positive (47%), con una quota di dubbio limitata al 16%. Saranno il conflitto in Ucraina, la crisi energetica o il caro-vita che si è andato infiammando, ma il 2023 viene accolto soprattutto con timore: il 47% pensa sarà peggiore del 2022. Rispetto all'ultima rilevazione, la crescita è di 31 punti percentuali: nella serie storica a nostra disposizione, è il valore più alto mai registrato.

Il timore di trovarsi di fronte a un anno peggiore rispetto a quello appena concluso è presente in misura maggiore tra persone di età centrale (58%) e adulti (56%), mentre dal punto di vista socioprofessionale la paura cresce tra disoccupati (70%) e impiegati (54%), casalinghe e liberi professionisti (entrambi 51%). Politicamente, invece, sono soprattutto gli elettori di M5s (68%), Azione-Iv (54%) o chi guarda a formazioni minori (65%) a mostrare una preoccupazione superiore alla media verso il nuovo anno.



Quali sono le parole che i nordestini associano al futuro? Se le guardiamo nel dettaglio, vediamo che è l'Incertezza a prevalere: il 33% la sceglie per identificare il proprio stato d'animo verso ciò che sarà, mentre la Speranza si ferma al 28%. Seguono la Paura e lo Sconforto (rispettivamente, 12 e 9%), mentre l'Opportunità non va oltre il 6%. Intorno al 3%, infine, si raccolgono Rabbia, Entusiasmo, Indifferenza e Impazienza. Nel complesso, le parole che indicano sentimenti negativi catalizzano oggi il 57% delle risposte: più del 2009 (33%), quando infuriava la crisi economica; più del 2018 (38%), quando il disastro Vaia e la tragedia di Corinaldo segnano l'opinione pubblica; più di maggio 2020 (55%), quando la pandemia ci chiudeva in casa; più di novembre 2020 (42%), quando le attese legate ai vaccini erano smorzate da coprifuoco e zone rosse.

Forse, allora, oggi è utile ricordare Cesare Pavese, che ammoniva: Tutti gli anni sono stupidi. È una volta passati, che diventano interessanti. Appuntamento, dunque, tra un anno per l'analisi: nel frattempo, buon 2023 a tutti.