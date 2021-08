Covid Veneto, 513 nuovi positivi e due morti. A Vicenza e Padova casi oltre quota 100. Bollettino

Coronavirus Veneto, 513 nuovi positivi (ieri erano 864) e 2 morti oggi 29 agosto. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8.

Le persone attualmente positive sono 12.939 , i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.683 (+2). I guariti sono 429.279.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Vicenza (127), seguita da Padova (111), Venezia (84)

Ricoverati in ospedale in calo: in area non critica 265 pazienti (-6) di cui 51 (-) in terapia intensiva.

Vaccinazioni, il punto

Ieri sono state somministrate 26.683 dosi di vaccino, di cui 7.756 prime dosi. La popolazione residente che ha completato il ciclo è dunque di 2.925.425 (pari al 60,3%). Con almeno una dose sono invece 3.359.833 persone (69,2%).

