Covid in Veneto: 864 nuovi contagi e 3 morti in 24 ore. Le più colpite Treviso (+204) e Verona (+173)

Coronavirus in Veneto, i contagiati di oggi 28 agosto 2021 diffusi dal bollettino della Regione Veneto che fotografa la situazione alle 8 di questa mattina. Continuano ad aumentare i contagi e anche i morti: 864 i nuovi casi e 3 le vittime nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive salgono a 12.809 mentre i deceduti a 11.681. Le provice più colpite Treviso +204 e Verona +173. Non si registrano, invece, grandi variazioni negli ospedali: 220 pazienti sono ricoverati in area non critica e 51 in terapia intensiva.

Vaccini

Sul fronte vaccini il 76,8% dei veneti ha già ricevuto la prima dose, mentre il 66,9% ha completato il ciclo vaccinale.

