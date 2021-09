Covid in Veneto: 291 nuovi contagi e 2 morti. Padova e Venezia le più colpite. Dati sfalsati dai conteggi del fine settimana

Coronavirus in Veneto: i dati di oggi, 13 settembre, nel bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 8. I numeri non sono elevati, ma potrebbero risentire del conteggio sfalsato del fine settimana. Sono 291 i nuovi casi e 2 i morti in 24 ore. Le province con il maggior numero di contagi sono Padova (+88) e Venezia (+79). Le persone attualmente in isolamento perché positive sono 12.884 e le vittime da inizio pandemia salgono a 11.721. I pazienti ricoverati in area non critica sono 264 (+5) e in terapia intensiva 57.

APPROFONDIMENTI 12 SETTEMBRE Covid in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 12 settembre 2021 11 SETTEMBRE Covid in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 11 settembre 2021

BOLLETTINO CONTAGI IN VENETO ---LEGGI E SCARICA

REPORT VACCINAZIONI IN VENETO---LEGGI E SCARICA