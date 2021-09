Covid in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 11 settembre 2021. Sono 596 i nuovi contagi da Coronavirus sul nostro territorio, con il totale dei positivi che va a quota 461.499 da inizio pandemia. Le province venete più colpi te sono: Treviso con 119 positivi, Padova con 115, Venezia con 109, Verona con 98, Vicenza con 95, Belluno con 20, Rovigo con 12. Gli attualmente positivi sono 12.902. Sono due le vittime del Covid nelle ultime 24 ore, la quota dei decessi sale così a 11.719.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - PDF

In Veneto ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid il 65% dell'intera popolazione residente, pari a 3.182.195 persone, corrispondenti al 72,7% della popolazione vaccinabile. Il 71,5% dei residenti (79,6% dei vaccinabili) ha invece ricevuto almeno una dose. Il dato emerge dal bollettino regionale. Ieri sono state somministrate 28.214 dosi, che portano il totale delle vaccinazioni a 6.526.044, per un utilizzo dell'89,3% delle forniture giunte in Veneto.