Covid in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 12 settembre 2021. Sono 465 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, nessun decesso. La provincia veneta più colpita è quella di Padova, con 131 casi, segue Vicenza con 97, Verona con 73, Venezia con 59, Treviso con 54, Rovigo con 21 e Belluno con 16. Salgono i ricoveri in area non critica, che passano dai 240 di ieri ai 259 pazienti di oggi; restano invece invariate le terapie intensive, con 57 pazienti. Il totale dei malati da inizio pandemia è di 461.964 persone. II decessi sono a quota 11.719.

APPROFONDIMENTI 11 SETTEMBRE Covid in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 11 settembre 2021

In Veneto ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid il 65,9% dell'intera popolazione residente, pari a 3.199.226 persone. Il 71,8% dei residenti ha invece ricevuto almeno una dose pari a 3.484.396 unità. Il dato emerge dal bollettino regionale. Ieri sono state somministrate 20.923 dosi, che portano il totale delle vaccinazioni a 6.547.042, per un utilizzo dell'89,5% delle forniture giunte in Veneto.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - SCARICA IL PDF