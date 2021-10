Vaccini in salita con i vaxbus colorati e l'obbligo di green pass sul lavoro. "Resiste" invece il fronte dei sanitari no vax

BOLZANO - In Alto Adige l'obbligo di Green pass sul posto di lavoro dal 15 ottobre ha dato un chiaro impulso alla campagna vaccinale. Nello stesso tempo, invece, "resiste" il fronte dei sanitari no vax. Quanto ai vaccini, anche questa settimana si segnala un aumento delle prime dosi. Se nella settimana del 13 settembre sono state somministrate in media 156 vaccinazioni al giorno per vaxbus, nella settimana del 20 settembre il numero è salito alle stelle con 338 vaccinazioni al giorno per vaxbus.

Successo dei vaxbus colorati

Nel periodo dal 24 al 29 settembre, i due vaxbus colorati hanno fatto in 5 giorni tappa in 10 diverse località, vaccinando in totale 2.816 persone. Anche nei diversi centri di vaccinazione le squadre di vaccinazione continuano a lavorare instancabilmente e pure in questo caso si nota la tendenza del continuo aumento delle richieste. L'altro ieri, 29 settembre, 328 persone hanno approfittato dell'offerta di vaccinazione presso l'Università di Bressanone, mentre il 22 settembre erano solo 128. Ieri, giovedì 30 settembre, 496 persone si sono fatte vaccinare all'Università di Bolzano, 386 nel centro di vaccinazione della Nuova Clinica di Bolzano.

Caffè e torta gratis

Anche il 30 settembre, in occasione della riapertura del centro di vaccinazione Don Bosco, 194 persone sono state vaccinate mentre godevano di caffè e torta gratuiti. 1.093 dosi di vaccino sono state somministrate come richiamo della vaccinazione per mantenere una protezione duratura nei soggetti particolarmente a rischio. A Bolzano è già stata offerta una terza dose ai residenti delle case di riposo. L'aumento della prontezza al vaccinarsi si riflette anche nel numero delle vaccinazioni. Dall'inizio della campagna vaccinale in Alto Adige sono state somministrate 660.847 dosi di vaccino. Nel corso della settimana scorsa sono state effettuate 12.371 vaccinazioni, il che significa che 339.737 persone, ovvero il 72,3% della popolazione idonea al vaccino, ovvero il 63,5% della popolazione totale, è completamente vaccinata. Perlomeno 358.193 persone (76,3% della popolazione idonea al vaccino) sono ora protette con una dose di vaccino. Nel periodo dal 24 al 30 settembre si possono quindi registrare 6.561 prime dosi di vaccino, rispetto alla settimana precedente in cui erano 5.617.

Sanitari, 977 non vaccinati

Intanto resiste il fronte dei sanitari no vax in Alto Adige. Nell'ultima settimana solo 56 si sono fatti vaccinare. Dei quasi quattromila medici e sanitari non vaccinati ad aprile nel frattempo 2208 hanno cambiato idea e hanno ricevuto almeno una dose. Sono 977 coloro che non hanno dato seguito all'invito alla vaccinazione e i sospesi dal servizio ormai sono 772 (+85 in una settimana)