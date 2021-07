VENEZIA - La ripresa dei contagi non stupisce l'Associazione italiana di epidemiologia. In un articolo pubblicato ieri, giovedì 8 luglio, su Quotidiano Sanità, l'Aie osserva i dati delle ultime cinque settimane, i quali suggeriscono a partire dal 20 giugno «una possibile inversione di tendenza rispetto all'andamento in costante decremento registrato dalla fine di aprile in poi». In questo momento una dozzina di regioni hanno un indice di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati