Covid, sale a 34 l'incidenza dei contagi: i valori più elevati a Bolzano, Friuli e Veneto

VENEZIA - È in lieve risalita e pari a 34 casi per 100.000 abitanti l'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale calcolata a ieri (periodo di riferimento 15/10/2021 -21/10/2021), rispetto al valore di 29 per 100.000 abitanti della scorsa settimana. Lo rileva la tabella di accompagno del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Le Regioni con l'incidenza più elevata sono Provincia autonoma di Bolzano (85,6), Friuli Venezia Giulia (51,7) e Veneto (48,3). Il valore nazionale di 34 si trova sotto la soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 che consente il controllo della trasmissioni con il tracciamento.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Covid, Iss: Rt aumenta leggermente a 0,86. Cala occupazione ospedali.... ANALISI GIMBE Covid in Friuli Venezia Giulia, il dato: in 7 giorni aumento del... PADOVA Il Covid rialza la testa, triplicati i ricoveri: i dati peggiori...

Covid, Iss: Rt aumenta leggermente a 0,86. Cala occupazione ospedali. Rischio moderato per 4 regioni

Ecco le Regioni a rischio

Questa settimana quattro Regioni risultano classificate a rischio moderato rispetto alle tre della settimana scorsa. Sono Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Le restanti 17 Regioni/Province autonome risultano classificate a rischio basso. Una Regione, la Campania, riporta un'allerta di resilienza. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute all'esame della cabina di regia.