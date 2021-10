PADOVA - Boom di ricoveri in Azienda ospedaliera. Nell'ultima settimana sono entrati in ospedale 21 pazienti positivi al Covid, una media di tre al giorno, uno dei dati peggiori registrati dall'inizio di luglio ad oggi. Il balzo improvviso registrato in via Giustiniani arriva a seguito di un periodo di stallo: da fine settembre in poi, infatti, la media si fermava ad appena un nuovo ingresso al giorno.

