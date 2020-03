Coronavirus Veneto, Zaia in DIRETTA oggi, 17 marzo 2020. Cosa ha detto il presidente della Regione

Coronavirus in Veneto . Il punto di Luca Zaia oggi, 17 marzo 2020 . Ecco cosa ha detto il presidente della Regione Veneto durante l'incontro in diretta Facebook.

I casi di contagio sono ancora in aumento: siamo a 2.704, 163 in più rispetto a ieri. Le vittime del virus sono anch'esse salite: in totale sono stati registrati 81 decessi. Le nuove morti legate al Covid-19 sono avvenute a Verona (2 decessi), a Treviso (1 decesso), ad Asiago (1 decesso) - LEGGI IL BOLLETTINO

«Restate a casa»

Il presidente Zaia ha rinnovato l'invito a non abbassare la guardia, ancora una volta l'appello a non uscire se non per necessità; evitare dunque le passeggiate "collettive" e la creazione dell' effetto gregge . L'appello è rivolto soprattutto agli anziani, che il presidente invita a farsi portare la spesa a casa, a non avere contatti con l'esterno.

Tamponi: si va avanti a tappeto

«Mi fa piacere che l'Oms abbia confermato l'importanza di fare i test, noi continueremo con la politica dei tamponi. Si possono salvare delle vite, se troviamo un cittadino asintomatico positivo».

«Siamo avanti per poter presentare un dispositivo di protezione individuale».

