Musica e tavola imbandita per la festa di laurea del 25enne, sette multati

RIVA DEL GARDA - Musica ad alto volume e tavola imbandita, con 7 persone che seppur in forma ridotta, stavano festeggiando una recente laurea, conseguita, rigorosamente in modalità "smart", da un 25enne arcense. È quanto si sono trovati davanti i carabinieri della Compagnia di Riva del Garda durante i servizi di controllo per il contenimento del coronavirus. L’equipaggio, nell’avvicinarsi alla recinzione dell’abitazione, ha sentito musica ad alto volume provenire dall’interno.

Una volta entrato nel giardino, in un angolo, su un tavolino vicino alla piscina, ha visto un sistema di amplificazione e poco lontano una tavola imbandita, con 7 persone. Sono stati tutti multati.



Ultimo aggiornamento: 14:11

