Coronavirus: barbecue in giardino, denunciati soldati Usa della base di Aviano

FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Alcuni militari della Base Usaf di Aviano (Pordenone) sono stati denunciati per inottemperanza al Decreto sul Coronavirus perché stavano facendo un barbecue comune nel quartiere dove alloggiano, a Fontanafredda. Attorno alle 21.45 di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sacile sono giunti sul posto in tempo per notare alcune persone che si disperdevano da una sorta di festa privata. I militari dell'Arma sono riusciti a bloccare, identificare e denunciare tre militari americani, tra i 21 e i 22 anni, che non avevano mantenuto la distanza di sicurezza e non hanno dato valide giustificazioni dell'assembramento sulla pubblica via. © RIPRODUZIONE RISERVATA