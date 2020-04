Grigliata in condominio con musica a tutto volume: denunciati 12 ragazzi

PADOVA – Coronavirus, grigliata “abusiva” in un condominio oggi, domenica 5 aprile, con la partecipazione di 12 ragazzi, tutti denunciati per violazione delle norme anti assembramento. A scoprirla è stata la Volante di Padova intervenuta con diverse pattuglie su segnalazione di vicini di casa.

Tutto è cominciato quando sulla linea del 113 hanno cominciato ad arrivare le segnalazioni di residenti nella zona, allarmati, che denunciavano la presenza di una festicciola in atto nella storica palazzina con terrazzi e giardino di via Trieste al numero civico 6. Sono state subito allertate una squadra del Reparto mobile, diverse pattuglie della Volante e un equipaggio della Digos. Al suo arrivo, la Polizia ha effettivamente trovato una dozzina di giovani in terrazza, intenti a consumare le vivande che avevano preparato, con l'accompagnamento di musica che tenevano a pieno volume. Tutti sono stati identificati e sanzionati per violazione delle disposizioni governative anti Covid 19. I partecipanti alla festicciola risultati non residenti in loco infine, sono stati allontanati e inviati alle rispettive abitazioni.

