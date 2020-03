Potrebbe cominciare dal Nordest l'azzeramento graduale dei nuovi casi di Coronavirus. Con una Pasqua (quasi) senza contagi . A dirlo è uno studio dell'Einaudi institute for economics and finance (Eief), centro di ricerca indipendente fondato dalla Banca d'Italia, che quotidianamente esamina il bollettino diffuso dalla Protezione civile nazionale, calcolandone le variazioni giornaliere e stimandone la proiezione nel tempo.

Zero contagi: quando in Veneto, Trentino, Friuli

Trentino Alto Adige

Friuli Venezia Giulia

Veneto

Secondo l'analisi condotta da Franco Peracchi, docente all'Università di Roma Tor Vergata e alla Georgetown University, ilpotrebbe giungere per primo al traguardo già il 6 aprile, dopodiché toccherebbe alil 10 aprile e alil 14 aprile, per arrivare infine a completare il quadro nazionale fra il 5 e il 16 maggio.

La base statistica considerata dal professor Peracchi include cinque serie di numeri: i soggetti attualmente positivi, i nuovi casi, i dimessi guariti, i pazienti deceduti e il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza. Specifica l'econometrista nel suo paper, che traduciamo così dall'inglese: «Si noti che il numero dei casi attualmente positivi non è pari al numero dei componenti della popolazione attualmente infetti, ma solo al numero di quelli che sono risultati positivi al tampone. Il numero delle persone attualmente infette èprobabilmente maggiore di un ordine di grandezza». Fatta questa precisazione, lo studio dà conto dell'andamento registrato finora, così da poter stimare l'orizzonte temporale entro cui l'Italia dovrebbe arrivare a non registrare più nuovi casi di contagio, raggiungendo cioè il famoso picco a cui seguirebbero poi il plateau di mantenimento ed infine la discesa verso la completa scomparsa del virus.

Modelli matematici per studiare il virus

Una parte rilevante del documento è perciò dedicata a una complessa sequenza di formule algebriche, i cui risultati disegnano un'Italia federalista, con risultati differenti a seconda delle regioni. Nella previsione cronologica entrano infatti diverse variabili, come i numeri assoluti registrati da ciascun territorio, le diverse misure contenitive emanate, i conseguenti effetti in termini di rispetto o trasgressione da parte dei cittadini. Ad ogni modo la stima dell'Eief è questa: il Trentino Alto Adige dovrebbe vedere l'azzeramento dei casi lunedì prossimo, 6 aprile, seguito il 7 da Liguria, Umbria e Basilicata, l'8 dalla Valle d'Aosta, il 9 dalla Puglia, il 10 dal Friuli Venezia Giulia, l'11 dall'Abruzzo, il 14 da Veneto e Sicilia, il 15 dal Piemonte, il 16 dal Lazio, il 17 dalla Calabria, il 20 dalla Campania, il 22 dalla Lombardia e il 28 dall'Emilia Romagna, per finire con la Toscana il 5 maggio. Il professor Peracchi precisa di non aver incluso Marche, Molise e Sardegna, in quanto sono caratterizzati da cifre esigue o concentrazioni anomale. Guardando invece all'Italia nel suo complesso, l'ipotesi di raggiungimento dello scopo a livello nazionale spazia dal 5 al 16 maggio, a seconda che si valutino i valori mediani o anche quelli estremi.

Riaperture graduali: quando saranno?

