Alto Adige: «Facciamo da soli la Fase 2 o interrompiamo i rapporti», ma il ministro Boccia frena

BOLZANO - "Abbiamo deciso di annullare qualsiasi cooperazione con il governo se la nostra decisione di percorrere una strada autonoma nella fase due non sarà accettata". L'Alto Adige non accetta il decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull'allentamento delle misure previsto dal 4 maggio e farà per sé. La mozione passata all'unanimità nella direzione di ieri sera, lunedì 27 aprile, della Südtiroler Volkspartei il partito di riferimento della provincia autonoma di Bolzano.

Nel post su Facebook in cui il partito ha minacciato Roma di interrompere "ogni cooperazione" è stato anche specificato che il presidente Arno Kompatscher ha commissionato l'elaborazione di una propria legge provinciale per la regolamentazione della fase due.

Una dichiarazione che ha un peso specifico enorme e che evoca scenari inediti. Arrivando a lambire secondo alcuni addirittura gli scenari di secessione. "E' pericolosissimo e irresponsabile cogliere l'occasione della pandemia per agitare lo spauracchio mai sopito della secessione". Afferma la deputata bolzanina Michaela Biancofiore (Forza Italia).

Lo scenario più probabile a cui si richiama l'Svp è quello invece di un ritiro della fiducia al Governo Conte. Un'ipotesi che a Roma tutti vogliono scongiurare, tanto che questo pomeriggio si è mosso anche il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. "Dobbiamo avere un po' di pazienza in più, sapendo che stiamo mettendo in sicurezza il paese. Poi ci sarà un momento, dopo il 18 maggio, in cui conteranno le differenze territoriali. A cosa serve una legge contro la pazienza? Occupiamoci di tenere alto il numero delle terapie intensive, che Bolzano l'abbia rallentato non va bene". Ma non è detto che le parole del ministro siano sufficienti a riportare il serno nell'asse Roma Bolzano. "Siamo pronti ad assumerci le responsabilità in questa crisi" ha infatti spiegato il presidente Arno Kompatcher.

