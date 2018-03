Controlli del Nas sulle colombe: â€‹si rischiano multe fino a 38mila euro

di Paola Treppo

FRIULI - Tutti pronti per lae per mangiare i dolci tipici che i fornai del Friuli Venezia Giulia preparano per la ricorrenza che dà il benvenuto alla primavera, tradecorate efarcite. Non tutti sanno, però, cosa c’è “dietro” alla quella bella confezione infiocchetta che si scarta a fine pranzo: una mole dida rispettare, un certosino lavoro dei panificatori, e idei carabinieri deldi. L’obiettivo, da parte di tutti, è quello di far arrivare in tavola, in piena sicurezza, il tradizionale dolce della festa, nel rispetto delle leggi e del palato.​Come ogni anno, in base a precise direttive ministeriali, i militari del Nucleo antisofisticazione del Fvg, eseguono dei controlli a tappeto in tutta la regione per accertare che ogni norma venga seguita scupolosamente nella preparazione deglidestinati alla tavola di Pasqua, dalla carne ai dolci. Se il capretto non va più molto di moda, tra il popolo sempre più folto dei vegani e le scelte bio, i consumatori mostrano un importante apprezzamento per il prodotto artigianale di fine pasto, il dolce, la colomba.Lo sottolinea, presidente provinciale di Udine del Gruppo Panificatori dicui fanno capo circa 160 realtà da Tarvisio a Lignano, delle 380 presenti in regione stando ai dati di 2 anni fa, tra pasticcieri e fornai.«Negli ultimi anni il cliente ci gratifica perché sceglie di mangiare meno ma più buono e genuino, di "casa" - fa notare -. Spende un po’ di più nella consapevolezza che sta acquistando un dolce artigianale, fatto con ingredienti che arrivano dal territorio, come uova e burro. Questo ci onora e ci aiuta ad andare avanti anche se il sistema ci opprime: chi è artigiano, oggi, infatti, nel nostro comparto, è equiparato, nelle norme, al produttore industriale».Cosa vuol dire? «In primo luogo il rinchiudersi in ufficio a “produrre” carte e documenti, invece che colombe. Le norme cambiano sempre e, anche se si sta cercando di snellire le pratiche burocratiche, c’è sempre il rischio, per ignoranza, di violare le disposizioni. I carabinieri del Nas, capaci professionisti, di cui stimiamo l’operato, le conoscono bene e i loro controlli, assolutamente doverosi, possono portare all’elevazione di sanzioni ammnistrative molto pesanti».Per una inosservanza sulla, ad esempio, la “multa” parte da un minimo di 3mila euro a un massimo, peraltro moltiplicabile, di 38mila euro. «Cifre da capogiro che possono indurre l’artigiano a chiudere baracca dopo un minuto e consegnare le chiavi del negozio. È giusto, in ogni caso, rispettare la legge, anche se penalizza fortemente chi lavora artigianalmente e in maniera seria, non per la sicurezza alimentare, cui tutti teniamo, ma per la pressione burocratica ormai asfissiante».