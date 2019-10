Il Passante (direzione Milano) chiude ancora da venerdì sera fino alle 6 di lunedì: disagi in tangenziale

di Marco Corazza

Chiude il, dalla concessionaria autostradale pronto il plotone di esattori. Anche per questo fine settimana le 6 piste manuali della stazione disaranno infatti presidiate da esattori per smaltire più rapidamente i transiti - attesi più elevati del solito - in arrivo dalla A4.Infatti sarà nuovamente chiuso il Passante di Mestre in direzione di Milano e quindi il traffico verrà ancora dirottato sulla A57. La chiusura sarà attivata alle 22 di venerdì 4 e durerà fino alle 6 di lunedì 7 ottobre: il tratto autostradale chiuso all’altezza di Quarto d’Altino, sulla carreggiata ovest della A57-Tangenziale di Mestre: avrà quindi l’uscita obbligatoria verso la stazione autostradale di Venezia est. Regolare invece il traffico in direzione Trieste. La chiusura consentirà a Concessioni Autostradali Venete S.p.A. di concludere un pacchetto di lavori di manutenzione, sfruttando il by-pass rappresentato dalla Tangenziale di Mestre. Prestare attenzione, quindi, alla segnaletica e moderare la velocità in prossimità dei lavori. Le 9 piste della stazione autostradale di Venezia Est (sei dotate di casse automatiche/manuali e tre di Telepass), saranno sempre presidiate e, nella giornata di domenica gli esattori (suddivisi in turni) saranno nove, perché proprio domenica è il maggior afflusso di traffico lungo la tratta.