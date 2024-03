Chico Forti, rientro in Italia dopo 24 anni di carcere. Meloni: «Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto»

Chico Forti sarà trasferito in Italia. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso a Washington. ««Sono felice di annunciare che, dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, è stata appena firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti.

Chico Forti, chi è e cosa ha fatto: la condanna all'ergastolo per omicidio (ma lui si è sempre detto innocente)

Chi è

Chico Forti, pseudonimo di Enrico Forti, trentino, è un ex velista e produttore televisivo italiano, oggi 65enne, detenuto in carcere dall'ottobre del 1999 e condannato all'ergastolo nel penitenziario di Florida City per l'omicidio di Dale Pike, omicidio del quale si è sempre professato innocente.

E ora ti aspettiamo in Italia, Chico. pic.twitter.com/7TUgrfDV4T — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 1, 2024

Fidanza: gioia e orgoglio

«La notizia dell'imminente rientro in Italia di Chico Forti ci riempie di gioia e di orgoglio. Gioia per Chico, per la sua famiglia e per tutti gli amici che in questi anni non hanno mai mollato. Orgoglio perché oggi l'Italia è finalmente apprezzata e rispettata nel mondo, grazie a una donna credibile e caparbia, che quando si prefigge un obiettivo non molla di un centimetro. Grazie Giorgia Meloni per questo nuovo straordinario successo!» È quanto dichiara in una nota il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza