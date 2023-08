Di nuovo caldo il “fronte” del valico del Brennero dopo i nuovi stop al passaggio dei mezzi pesanti deciso unilateralmente dall’Austria. «Basta: o ci pensa l’Europa o ci muoveremo da soli» , la reazione de l presidente nazionale di Fai-Conftrasporto Paolo Uggè, dopo l’annuncio che Vienna ha diramato in questi giorni il nuovo dosaggio per il transito dei Tir . «Se la Commissione europea non interverrà, come richiesto dal ministro Salvini e dal suo omologo tedesco, per far rispettare uno dei principi costitutivi della Comunità europea (la libertà di circolazione), avvieremo iniziative adeguate per tutelare gli interessi economici del nostro Paese», aggiunge il presidente della Federazione degli Autotrasportatori Italiani , che fa riferimento all’azione congiunta messa in atto dai ministri di Roma e Berlino nel giugno scorso.

«Mi auguro che la Commissione europea trovi una soluzione che ripristini quello che è un diritto, o preveda ristorni economici proporzionati - prosegue Uggè - . Intanto si istituiscano da subito controlli adeguati sui mezzi che entrano nel territorio nazionale. L’ambiente è un tema al quale anche l’Italia tiene. Tuttavia, tra le limitazioni austriache, quelle al traforo del Bianco e della Svizzera, l’economia nazionale rischia il tracollo». Poi la battuta polemica: «È forse questo che si vuole? Senza far nulla rapidamente questo sarà il risultato. Il nostro Governo non può accettarlo», conclude il presidente Fai-Conftrasporto chiedendo un nuovo intervento di Matteo Salvini.

Nel giugno scorso infatti l’Italia, d’intesa con la Germania, ha chiesto formalmente l’intervento di Bruxelles contro i divieti unilaterali introdotti dall’Austria. Con l’asse italo-tedesco si sono schierate la Repubblica Ceca, la Lituania, la Romania, la Bulgaria e l’Olanda, ma la commissaria Adina Vălean non è intervenuta nei confronti dell’Austria e ha invitato i tre Paesi interessati ad essere più collaborativi. Conclusione: i blocchi al Brennero si allargano e la situazione dei trasporti potrebbe di nuovo tornare complicata dopo le code chilometriche dei mesi scorsi.

BORCHIA: SANZIONI