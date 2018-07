Viaggiare sicuri in autostrada: tutti i canali sulle previsioni del traffico

di P.T.

FRIULI E VENETO - Al via unacapillare suie su tutti gli strumenti per conoscere lo stato della viabilità e le. Ecco tutte le iniziative di Autovie Venete: un pieghevole informativo stampato in italiano, inglese e tedesco, distribuito alle strutture alberghiere di Grado,; 10 video e altrettante clip declinate per i social; pagine sui quotidiani; un minisito dedicato; un account Instagram e una pagina; un banner per promuovere l’utilizzo della app InfoViaggiando; un videowall nell’area partenze dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari con una pubblicità dinamica che promuove tutti gli strumenti di informazione biglietti autostradali con stampati, sul retro, tutti i numeri utili e gli indirizzi dei siti web di utilità.E ancora, un numero verde 800.99.60.99 per le informazioni sul traffico aggiornate in tempo reale da Trieste a Brescia; un notiziario vocale in onda ogni ora o, con maggior frequenza in caso di criticità e ascoltabile dal sito InfoViaggiando e distribuito a unche copre il Nord Italia.Sono i principali canali di informazione attivati da Autovie Venete per informare l’utenza sui lavori in corso in autostrada, canali che saranno promossi con una apposita campagna informativa, #laterzacorsiasifastrada, un progetto di comunicazione integrata che si svilupperà da luglio a settembre.«L’informazione è sempre stata una priorità per Autovie Venete, e non soltanto da oggi - spiega il presidente della concessionaria,-. La società, infatti, è stata fra le prime in Italia a dotarsi di una app che forniva non soltanto aggiornamenti sulla viabilità, ma anche info turistiche per valorizzare il territorio. Da quando sono iniziati i lavori della terza corsia nel tratto di A4 compreso fra Palmanova e Portogruaro l’informazione è stata potenziata e ora, con questa nuova azione, abbiamo messo a sistema tutti gli strumenti aggiungendone anche di nuovi, proprio per raggiungere un target sempre più ampio di utenti».Preponderante, all’interno del panel di azioni previste, la parte digitale «perché siamo consapevoli che- dice Castagna - accedendo ai servizi principalmente dal cellulare e quindi era necessario disporre di più opzioni». Il sito web https://laterzacorsiasifastrada.autovie.itai canali già attivi che sono @AutoviePress per Twitter e https://www.youtube.com/user/AutovieVenete per YouTube si affianca la pagina Facebook SpA Autovie Venete e l’account Instagram @spaautovievenete