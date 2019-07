Tra Calici di stelle e le Notti di vino: 10 giorni di degustazioni /Ecco dove

di Claudio De Min

IL BUONO DEL TERRITORIONotte di vino, Notte di stelle: tutto pronto in Veneto e Friuli Venezia Giulia per l'edizione 2019 di Calice di Stelle, la grande manifestazione di mezza estate che coinvolgerà per dieci giorni e due weekend (dal 2 al 12 agosto) l'intera Penisola e dove al centro di ogni singolo evento (date, orari, dettagli, località su: www. movimentoturismovino.it) ci sarà la degustazione dei migliori vini locali abbinati alle specialità gastronomiche del territorio, fra musica e presentazioni letterarie, fino alla visione del cielo d'agosto alla ricerca delle stelle cadenti. Momento dedicato non