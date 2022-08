Calici di stelle, boom di presenze per il ritorno post Covid

TEZZE DI PIAVE - Boom di presenze per Calici di Stelle. L'evento in corso questa sera, 10 agosto, a cura del Movimento Turismo del Vino e dell'Associazione Città del Vino, che ad ogni estate illumina le vigne e le piazze dei borghi più belli d'Italia, con centinaia di cantine e comuni aderenti in tutta Italia, dopo la settimana di riscaldamento del 29 luglio, è ora entrato nel vivo fra musica e meditazione, camminate tra i filari, picnic notturni, cene con i vignaioli, spettacoli e molto altro, il tutto declinato sul tema che quest'anno è l'Eno Astronomia. Il nostro video da Borgo Malanotte a Tezze di Piave. Il ritorno dopo il periodo Covid conta quasi 2.500 persone e la "presenza" del re, il Raboso docg, il Malanotte.

