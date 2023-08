PADOVA - Largo alle giovani promesse della musica e niente animali domestici in piazza. Non solo. Vietatissime saranno anche le bottiglie di vetro e nessun drone potrà volare sopra il pubblico. Sono queste le novità per i fuochi in Prato del 2023. Mancano pochi giorni al grande spettacolo di Ferragosto con musica e fuochi d’artificio in Prato della Valle, uno degli appuntamenti estivi più attesi in città, pensato e organizzato per i padovani e i turisti che affollano piazze e musei. Una festa ormai tradizionale, che si rinnova di anno in anno.



IL CONCERTO

Lo spettacolo musicale, curato da Radio Company, inizierà come di consueto alle 21 e sul palco posizionato nel lobo di Santa Giustina si alterneranno alcuni degli artisti di maggior richiamo soprattutto per il pubblico più giovane. Si esibiranno, tra gli altri, il rapper Boro Boro (nel 2018 ha partecipato alla dodicesima edizione del talent show “X Factor”), il cantante Cricca (parte della scuola di “Amici” 2022) che ha pubblicato il suo primo EP, la giovanissima cantante napoletana Aisha ("Amici” 2022), Nico Heinz e Fabio De Magistris feat Mia.

La musica dal palco terminerà alle 23.30 per passare la mano allo spettacolo pirotecnico e riprenderà subito dopo mezzanotte con un dj set che accompagnerà il pubblico durante il deflusso.



NORME E VIABILITÀ

Dal un punto di vista organizzativo, il 15 agosto in Prato scatterà la chiusura del traffico dalle 19 alle 2 e saranno messe in campo una serie di misure legate alla sicurezza. Sarà in vigore, per esempio, il divieto di introdurre oggetti contundenti e bottiglie di vetro. Non solo. Gli organizzatori raccomandano di non portare animali domestici in piazza perché potrebbero spaventarsi a causa dei fuochi d’artificio che, pur essendo a basso impatto acustico, potrebbero infastidire soprattutto cani e gatti. Sarà vietato anche accendere e far volare lanterne cinesi, così come alzare in volo droni per riprese di foto e video. Come di consueto, le linee di bus che passano in Prato della Valle subiranno deviazioni di percorso.



L’ORGANIZZAZIONE

«Sono sicuro che sarà una bellissima festa di piazza, con la partecipazione tantissima gente. Ringrazio Radio Company che anche quest’anno ha preparato uno spettacolo musicale di altissimo livello, con giovani artisti emergenti ma già molto conosciuti – ha commentato ieri l’assessore ai grandi eventi Antonio Bressa –. Una musica fresca e coinvolgente perfetta per accompagnare tutti allo spettacolo piromusicale che Parente Fireworks ha voluto dedicare quest’anno alla vita e alla gioia di vivere. Un tema perfetto per questa notte di mezza estate, la stagione per eccellenza dedicata alla gioia di vivere e al divertimento. Naturalmente, com’è oramai consuetudine per questa azienda leader a livello mondiale nel settore degli spettacoli pirotecnici, l’evento sarà realizzato in modo da limitare il più possibile l’emissione il rumore e il rilascio di polveri sottili. Saremo tutti in Prato per festeggiare assieme questa notte di mezza estate in compagnia e serenità». «Non vedo l’ora di dare il via a questo grande spettacolo che anche quest’anno ospita giovani artisti emergenti – ha aggiunto Michele Ruffatto di Radio Company –. In passato molti di quelli che si sono esibiti a Padova sono poi diventati delle star internazionali e naturalmente l’auspicio è che accada anche quest’anno. Boro Boro è un giovane rapper italiano già molto conosciuto che è tornato sulle scene musicali dopo un breve pausa a maggio dello scorso con un singolo insieme ai rapper VillaBanks e Fred De Palma. Molto giovani anche Cricca e Aisha, entrambi di grande talento, dei quali sentiremo sicuramente parlare molto in futuro».