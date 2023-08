ARQUÁ PETRARCA (PADOVA) - L'eccellenza dell'enogastronomia euganea illumina le notti delle stelle comete: da stasera Calici di stelle torna ad Arquà Petrarca. La tradizionale tre giorni all'insegna del vino e del cibo euganei vedrà il meraviglioso borgo del poeta ospitare 29 cantine e 15 operatori della ristorazione, per un percorso all'insegna della scoperta di un'area geografica capace di donare sapori forti e abbinamenti audaci. L'evento è stato organizzato dall'associazione "La strada del vino Colli euganei", che dal 2002 riunisce cantine, aziende agricole, strutture ricettive e ristoranti del territorio. Calici di stelle si terrà da oggi a domenica 13, con l'accoglienza ospiti aperta dalle 19 alle 23. Peculiarità è che si tratta di un evento diffuso, che si svolge in tutto il borgo da piazza Petrarca a piazza San Marco, fino ad arrivare al monte Castello. Lungo tutto il cammino saranno disseminati i punti degustazione, esclusivamente dedicati ad aziende vitivinicole e attività euganee. Stasera e domenica, inoltre, il Gruppo astrofili di Padova organizzerà un'osservazione guidata degli astri in piazza Castello. L'intrattenimento musicale, coordinato da Suoni patavini, si terrà invece in piazza Castello.

Come funziona

Come per altre manifestazioni in zona, la partecipazione prevede l'acquisto di un kit del costo di 25 euro dotato di bicchiere, tasca porta-calice e 15 tagliandi (denominati Stelle euganee) da utilizzare ai punti espositivi. Lo si può acquistare direttamente ai punti cassa, collocati in piazza Petrarca e piazza San Marco. In alternativa, si possono acquistare tagliandi del valore di 10 e 20 euro. È prevista la possibilità di pagare con carta di credito o debito. Protagonisti indiscussi della kermesse saranno i vini, accuratamente selezionati dagli organizzatori ed espressione della ricchezza vitivinicola euganea. Saranno disponibili molte declinazioni dei vitigni autoctoni e tradizionalmente coltivati sui Colli, come Glera, Manzoni, Merlot e Cabernet. Ampia l'offerta dei produttori presenti: il Pianzio, la Mincana, Bacco e Arianna (vini biologici), Villa Sceriman (vini biologici), Ca' Avignone, Veronese, Reassi (vini biologici), Cantina Colli euganei, Ca' Lustra Zanovello (vini biologici), Monte Fasolo (vini biologici), la Roccola, Ca' Salarola, Ca' Lunga (vini biologici), Parco del Venda (vini biologici), Conte Emo Capodilista, al Contadin, le Abane, Ca' Ferro, Monte Brècale (vini biologici), Vigna Vecchia, Cristofanon Montegrande, Giacomo Salmaso, Maeli (vini biologici), Vignale di Cecilia (vini biologici), Terra felice, Vigne al colle, Quota 101 (vini biologici), Tenuta sul monte (vini biologici) e Vini Loreggian. Ogni cantina presenterà dai tre ai quattro vini, che potranno essere abbinati alle molte proposte gastronomiche, anche vegetariane. Le pietanze saranno realizzate con prodotti dei presidi Slow Food, come l'oca e la gallina padovana, o tipici del territorio come il prosciutto Veneto Dop o il cinghiale. Tra gli stand gastronomici non manca la presenza anche di caseifici artigianali, e ristoranti con proposte gourmet. La scelta va dai primi ai secondi, passando per risotti, panini e cicchetti. Questi i ristoratori presenti: Incàlmo, Ristoratori padovani, Caseificio Morandi, Michele Littamè, Osteria al Guerriero, Tavern di Arquà, Ser Petracco, Osteria Lapilli, Caseificio Mucca Verde, Ristorante Il Canzoniere, Ristorante San Marco, Osteria Volante, Enotrattoria da Serafino, l'Enoteca di Arquà. Calici di stelle promuove una partecipazione improntata al rispetto dell'ambiente, con molti punti dedicati alla raccolta differenziata. Per ridurre il consumo di plastica, piatti e stoviglie sono di materiale biodegradabile e i calici sono in vetro e possono essere riempiti d'acqua nelle fontane pubbliche.