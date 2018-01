di Gabriele Pipia

PADOVA - «La prima cosa da chiarire è che, lae non in quella pubblica. Io e la paziente eravamo sulle scale e stavamo parlando con tono informale, non dentro il mio ambulatorio».Ilieri è stato tempestato di telefonate per tutto il giorno. Appena si è saputo che era lui il medico che, come denunciato ieri sera dalla trasmissione Petrolio , il suo telefono ha iniziato a trillare continuamente. Litta, di origine pugliese, diventato negli anni un punto di riferimento a Padova,, che offre servizi specialistici in diversi ambiti medici.«Per quel tipo di intervento non è nemmeno necessaria la lista d'attesa. Non è qualcosa di complesso e quindi la lista d'attesa non esiste. La cifra che le ho detto in ogni caso era consona, perché è quella che chiedo per una prestazione del genere privatamente. Quella cifra ci stava, quindi. Pubblicamente, invece, alla paziente la prestazione costa zero. E i tempi non sono lunghi nemmeno in ospedale»...