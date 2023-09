Tragedia in val di Non, contadino 37enne muore schiacciato dal suo trattore

BOLZANO - Un contadino 37enne ha perso la vita in un incidente con il trattore a Brez, in alta val di Non, sul

confine con l'Alto Adige. Da Bolzano è decollato l'elicottero Pelikan 1 con il medico d'urgenza, che però ha solo potuto costatare il decesso dell'agricoltore. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

L’incidente verso le 12 di oggi, sabato 2 settembre, vicino a Lauregno, nel comune di Novella. La vittima, 37 anni, è residente a Castelfondo, sul posto i soccorritori arrivati dal vicino Alto Adige, ma per l'agricoltore non c'era più niente da fare