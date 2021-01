Bollettino Coronavirus in Veneto, meno di 900 contagi nella notte e 5 vittime

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 11 gennaio 2021 delle ore 8. Frenano contagi e decessi oggi.

Sono dopo tanto tempo sotto i mille - 899 - i nuovi positivi registrati nella notte rispetto al report della Regione delle 17 di ieri, il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 287.701, gli attualmente positivi sono 87.540. Le vittime da inizio pandemia sono 7.427 ovvero solo 5 in più di ieri sera.

Le ultime 24 ore

Dati in forte calo nelle ultime 24 ore: in totale 1.715 casi e 38 decessi. I bollettini del lunedì, tuttavia, hanno presentato spesso in questi mesi un rallentamento dei numeri, per normali ritardi nel caricamento dei dati nel fine settimana. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali, con 2.994 ricoverati (+2) nei reparti non critici, e 389, lo stesso dato di ieri, nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi in regione sono 87.540 (- 1.273).

Covid Veneto

Il maggior numero di contagi si registra a Treviso (313) poi Padova Venezia, Verona, Vicenza, Belluno e Rovigo.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO delle ore 8 - LEGGI E SCARICA

Il report

