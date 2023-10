Sinigo, bimba esce dal maso e si perde nel bosco di notte: scattano le ricerche con i cani molecolari

MERANO - Bimba piccola si perde nel bosto: scattano le ricerche in provincia di Bolzano. Momenti di apprensione ieri sera a Sinigo, in Alto Adige, per una bambina di appena due anni e mezzo, che si era allontanata dal maso, nel quale vive con la famiglia, senza che i genitori si accorgessero. L'allarme è scattato verso le 21, quando è stata notata l'assenza della piccola.

Sono subito scattate le ricerche con una cinquantina di soccorritori e anche un'unità di cani molecolari. La piccola è stata trovata, dopo circa un'ora, sana e salva in un vicino bosco.