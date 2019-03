Autonomia, il premier Conte: «Serve coinvolgimento del Parlamento»

«Non potrò mai sottoscrivere un'intesa che comprometta l'interesse nazionale. C'è un interesse nazionale strategico da conservare». Ha inisistito il premier Giuseppe Conte.

Sul percorso per le autonomie «stiamo pervenendo a unaun po' più articolata: prima dell'intesa definitiva vorremmoin modo da offrire al Parlamento, dopo l'intesa con i governatori, un testo che già conosce». Lo annuncia ilal Festival di Limes.«L'intesa tra presidente del Consiglio e governatori non può essere semplicemente ratificata dal Parlamento c'è una prerogativa parlamentare perché si trasferiscono anche». Riguardo all'impasse delle ultime settimane, Conte ha detto che non è «scarsa volontà politica. È una. Spesso - dichiara - ho sollecitato tutti i ministri a lavorare su questo dossier per le rispettive competenze. Alcuni settori sono più avanti, altri meno, ma siamo tutti in dirittura finale».