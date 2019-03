Autonomia, 30 costituzionalisti "preoccupati". Bertolissi la difende: «Unisce il Paese»

VENEZIA - Il Centro-Sud contro la richiesta di autonomia del Veneto, accusata di

si allarga dal mondo politico a quello "tecnico", e diventa un confronto tra illustri accademici. Trenta costituzionalisti, tra i quali tre presidenti emeriti della Consulta Francesco Amirante, Francesco Paolo Casavola e Giuseppe Tesauro, hanno rivolto un appello al capo dello Stato e ai presidenti di Camera e Senato, dicendosi

fortemente preoccupati per le modalità di attuazione finora seguite nelle intese sul regionalismo differenziato e per il rischio di marginalizzazione del ruolo del Parlamento, luogo di tutela degli interessi nazionali». I firmatari chiedono che sia garantito «il ruolo del Parlamento anche rispetto alle esigenze sottese a uno sviluppo equilibrato e solidale del regionalismo italiano, a garanzia dell'unità del Paese».



All'appello risponde un altro costituzionalista di rango, il professor Mario Bertolissi, che difende la proposta avanzata dal Veneto, la quale, secondo il famoso giurista, che è membro della delegazione trattante per l'Autonomia differenziata della Regione del Veneto, non solo non mina l'unità della repubblica, ma anzi la difende e la rafforza, contro le discriminazioni che l'assetto attuale ha introdotto.



I testi contenuti nella bozza di intesa del Veneto «richiamano costantemente i principi fondamentali della Costituzione, di cui è garante il Giudice delle leggi» precisa il professor Bertolissi. Le differenze-discriminazioni tra Regioni, sottolinea, «esistono da sempre e ad esse lo Stato non ha saputo, finora, porre rimedio». Per Bertolissi, i timori che hanno ad oggetto la centralità del Parlamento «sono smentiti dalle disamine dei costituzionalisti, i quali, da lungo tempo, vanno dicendo di una centralità del Governo, come è nei fatti». Tra le tante questioni, il costituzionalista veneto cita anche il fatto che «mina l'unità e indivisibilità della Repubblica il criterio della spesa storica, fonte di inefficienze, sperpero di pubblico denaro e di irresponsabilità, cui non si è mai voluto derogare».



«È bene che il Parlamento discuta: di numeri, di cose fatte e non fatte, di risultati, di tutele realizzate e no, dopo aver riscontrato se è ancora vero che esistono 'Regioni di avanguardià, 'Regioni collocate nel mezzò e 'Regioni di retroguardià, alla luce del principio di responsabilità. C'è da chiedersi: perché mai non se ne è parlato in passato - domanda Bertolissi - e si è atteso l'impulso del Veneto?». L'interesse nazionale è messo in pericolo, ancora, «da chi non è stato in grado di svolgere una attività di buon governo e di buona amministrazione».



«Infine, mi pare che la volontà di forzare e far leva sul Presidente della Repubblica, che è autorevolissimo custode della Costituzione e che mai si è espresso sulla materia, appaia come un maldestro e miserevole tentativo - conclude -. È un pò come pensare di avere l'arbitro che gioca con la tua squadra. Speculare sulla correttezza del Capo dello Stato appare irrituale, soprattutto se a esprimersi sono autorevoli costituzionalisti. Forse pensano che al Quirinale abbiano momenti di distrazione».

