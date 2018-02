Dalla Slovenia con 4 clandestini cinesi in auto: finiscono in manette

di Paola Treppo

GORIZIA - Entrano in Italia con 4 clandestinidi cui due minorenni ma la polizia li ferma e li arresta in prossimità delconfinario di Sant'Andrea, a. A finire in manette dueche sono risultati regolari sul territorio nazionale, in possesso di passaporto e anche di titolo di soggiorno; si tratta di C.W., 34 anni, che era alla guida dell'auto, e di C.X., di 44 anni, che viaggiava come passeggero. I due sono stati fermati dalla polizia di frontiera lo scorso giovedì, 22 febbraio, durante un controllo. Erano a bordo di una Volkswagen Touareg con targa lituana, provenienti dalla vicina​Sulla vettura c'erano anche altre quattro persone, tutte senza visto di ingresso in area Schengen e senza titolo di soggiorno; due di loro erano giovani. I duecinesi sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e portati del carcere di Gorizia. I duemaggiorenni sono stati denunciati a piede libero e i due minorenni, anche loro indagati, sono stati affidati ai servizi sociali del Comune di Gorizia.