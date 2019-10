Alto Adige "bandito", la Provincia cambierà la legge

BOLZANO - Il Consiglio provinciale di Bolzano modificherà la legge 30 sulle «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'» approvata dal Consiglio Provinciale. Si tratta del provvedimento che ha scatenato polemiche perché al comma 1 sostituisce la parola «altoatesino» con «della provincia di Bolzano» e al comma 2 cambia «Alto Adige» con «provincia di Bolzano». Lo ha detto il governatorenel corso della consueta conferenza stampa del martedì: la nuova legge dovrà quindi passare di nuovo dal voto dell'aula.«Non c'è male senza bene. Forse tutto questo dibattito è servito per una maggiore consapevolezza del fatto che quando si affrontano queste tematiche bisogna essere molto attenti a non toccare le sensibilità delle persone senza coinvolgerle. Quando si vuole cambiare o innovare qualcosa, le uniche cose di cui abbiamo bisogno sono dialogo e rispetto. Vale per la toponomastica e anche per questa situazione».