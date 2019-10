LEGGI ANCHE

Messner: io sudtirolese. «Hanno ragione perché noi stessi decidiamo, perché ci sentiamo sudtirolesi». Così all'Adnkronos Reinhold Messner, commentando la decisione dal Consiglio provinciale di Bolzano. «Io sono sudtirolese e non sono un altoatesino, molto semplice. Sono europeo, sono cittadino del mondo e sudtirolese. Però non si può vietare che un altro si senta altoatesino - continua Messner - non sarà vietato il sentimento del Sudtirolo e i tre quarti dei sudtirolesi non si sentono tali. Il nostro paese si chiama Sudtirolo e non Alto Adige, questo è stata un'invenzione di De Gasperi di tanti anni fa».

Tra chi fa eco ai commenti di Palazzo Cornaro, la senatrice Julia Unterberger, spiega che il via libera alla riforma del SVP, il Südtiroler Volkspartei, è una svista da rimediare: «La Svp non si è resa conto e ha aderito a questo emendamento, ma nella Costituzione è scritto Trentino-Alto Adige/Südtirol e così deve rimanere». Fratelli d'Italia intanto annuncia il deposito di una richiesta di interrogazione urgente per fare piena luce sui fatti e informa che chiederà al Governo di impugnare la legge «vergognosa» che «in un solo colpo intende calpestare la nostra storia e la nostra Costituzione». «Bene ha fatto il ministro Boccia ad annunciare azioni in tal senso», dichiara Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, «ma alle parole seguano fatti concreti e immediati. Basta con le aggressioni secessioniste della Svp!».

Le espressioni “altotesino” e “” cancellate per sempre dal consiglio provinciale di. Non, però, “”. La polemica era già scritta. E infatti. Dopo l'annuncio di, ministro per gli affari regionali e le autonomie, di impugnare il provvedimento, si levano altri commenti da varie fronde del mondo politico., sottosegretario per gli affari regionali, spalleggia Boccia, affermando che: «È una cosa contro la Costituzione, perché i nomi delle regioni sono scritti nell'articolo 131 della Costituzione. Per cambiare legge devi fare una legge costituzionale. Il ministro Boccia ha detto che impugnerà la legge e ha fatto benissimo a dirlo». Ma, presidente della Provincia di Bolzano, assicura che si tratta diSe da parte di molti abitanti della regione, sentirsi sudtirolesi e non altotesini è una realtà dai tempi di De Gasperi, rimanendo strettamente sul piano politico c'è chi avverte: occhio alla. Questa la posizione diin Trentino-Alto Adige, che, senza entrare nello specifico, si limita a dire: «È una fake news, chiamate la provincia di Bolzano e fatevi mandare il documento». Commento di non poco conto, siccome la legge sarebbe stata votata anche dalla Lega.Ilspiega che si tratterebbe di. «. Va ricordato che. L'emendamento», spiega, «riguardava semplicemente un comma della legge omnibus, nel quale la denominazione Alto Adige è stata sostituita con quella di Provincia di Bolzano». «Il dibattito», prosegue Kompatscher, «riguarda il fatto che la dizione tedesca Suedtirol non è stata modificata. Giustamente, va detto, è stato evidenziato che di conseguenza anche in tedesco andrebbe scritto Provinz Bozen. Così però non è stato fatto». Il presidente della Provincia autonoma ribadisce che «per il futuro si deve procedere unitamente. La questione della toponomastica comunque può essere trattata in dialogo e comune accordo, tenendo conto delle sensibilità di tutti i gruppi linguistici presenti sul nostro territorio».