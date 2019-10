Alto Adige, l'Svp frena: sul nome fatto un pasticcio. Ma scoppia il caso medici

di Federico Guiglia

Le parole volano, ma gli scritti delle leggi rimangono. All'indomani della bufera politica che ha investito il Consiglio provinciale di Bolzano (per aver cancellato da un testo legislativo la dizione secolare di Alto Adige sostituendola con provincia di Bolzano come corrispondente di Südtirol), il governatore Arno Kompatscher (Svp) corre ai ripari. Ricorda che non sarebbe possibile abolire la denominazione invece abolita in Consiglio, perché il nome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol «è sancito dalla Costituzione». Ammette che sì, anche in tedesco andava semmai scritto Provinz Bozen. E dice che in futuro «non si potrà procedere a colpi di maggioranza» su un tema come questo. Che ha visto tutti i consiglieri di lingua italiana e i Verdi interetnici contestare il diktat politico-linguistico dei consiglieri di lingua tedesca in appoggio all'emendamento cancella-Alto Adige, proposto dalla mini-formazione secessionista Südtiroler Freiheit perché sarebbe un «nome fascista».RASSICURAZIONI VERBALITuttavia, le rassicurazioni verbali di Kompatscher («tutto nasce da un pasticcio in sede di approvazione, dove i termini previsti nella versione tedesca e in quella italiana non sono analoghi e corrispondenti») non bastano al ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, che impugnerà la norma provinciale se non saranno reintrodotte